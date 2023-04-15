إيلون ماسك يدرس الاستحواذ على منصة رقمية بارزة

لم يكتف الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بالاستحواذ على منصة تويتر قبل عدة أشهر، إذ يسعى حاليا لشراء شركة أوبن آي التي تطور روبوت الدردشة السريعة ChatGPT .

وذكر موقع techcrunch التقني أن إيلون ماسك يخطط للاستحواذ على شركة أوبن آي، مضيفًا أنه يسعى حاليًا لجمع الأموال والأشخاص الضروريين من أجل تنفيذ عملية الاستحواذ.

وقد يستفيد الملياردير الأميركي من موارد شركاته العديدة لتسريع الصفقة، لكن هناك سببا وجيها للشك في هذا المسعى، حيث سرت شائعات وتكهنات في وقت سابق بشأن سعيه إلى بناء شركة ذكاء اصطناعي للتأثير على أوبن آي، بعدما انسحب منها، علمًا بأنه ساهم في تمويلها في أيامها الأولى عام 2018.

البحث عن التمويل

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الملياردير الأميركي استعان بالموظف السابق في شركة DeepMind إيغور بابوشكين، وعدد من المهندسين الآخرين لبدء العمل.

وأجرى اتصالات مع مستثمرين وأشخاص يملكون ثروات هائلة بحثًا عن تمويل.

استثمار مثير للجدل

يأتي ذلك على الرغم من استثمار ماسك في تويتر أحدث الكثير من الجدل، فقد قام بالعديد من التغيرات في المنصة، ولم يلق الكثير منها الترحيب، وفي الواقع تسببت تلك الخطوة في جعله يفقد نصف ثروته وبالتالي لقبه كأغنى رجل في العالم، قبل أن يستعيدها مرة أخرى.