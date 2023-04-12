إيلون ماسك يستبدل تويتر بحرفه المفضل

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أظهرت وثيقة قانونية قدمتها شركة تويتر إلى محكمة في كاليفورنيا، أن تويتر لم تعد موجودة بعد اندماجها مع شركة منشأة حديثاً تدعى “X Corp”، وهو ما يتوافق مع تغريدة لرئيس تويتر إيلون ماسك خلال أبريل الجاري بعلامة X.
X
— Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023
وتم اكتشاف التغيير بعد إجبار شركة “تويتر” على تقديم وثائق رداً على دعوى رفعتها عضو الكونجرس السابقة لورا لومر، العام الماضي، ضد الرئيس التنفيذي جاك دورسي، بسبب حظرها من المنصة عام 2019، فيما أعاد إيلون ماسك حسابها بعد وقت قصير من شرائه الشركة العام الماضي، نقلاً عن ” Quartz”.
بينما من غير الواضح بعد أهداف X Corp، فإنه من المحتمل أن يتعلق بخطة ماسك لإنشاء تطبيق لكل شيء عبر تحويل المنصة الاجتماعية إلى تطبيق يمكنه حجز التذاكر وإرسال الرسائل وإجراء مدفوعات عبر الهاتف المحمول.
أظهرت وثيقة قانونية قدمتها شركة تويتر إلى محكمة في كاليفورنيا، أن تويتر لم تعد موجودة بعد اندماجها مع شركة منشأة حديثاً تدعى “X Corp”، وهو ما يتوافق مع تغريدة لرئيس تويتر إيلون ماسك خلال أبريل الجاري بعلامة X.
وتم اكتشاف التغيير بعد إجبار شركة “تويتر” على تقديم وثائق رداً على دعوى رفعتها عضو الكونغرس السابقة لورا لومر العام الماضي ضد الرئيس التنفيذي جاك دورسي، بسبب حظرها من المنصة عام 2019، فيما أعاد إيلون ماسك حسابها بعد وقت قصير من شرائه الشركة العام الماضي، نقلاً عن ” Quartz”.
ومن غير الواضح بعد أهداف X Corp، فإنه من المحتمل أن يتعلق بخطة ماسك لإنشاء تطبيق لكل شيء عبر تحويل المنصة الاجتماعية إلى تطبيق يمكنه حجز التذاكر وإرسال الرسائل وإجراء مدفوعات عبر الهاتف المحمول.
ويفضل ماسك حرف “X” الذي يظهر في شركته Space X، وشارك في تأسيس X.com عام 1999، وهو البنك عبر الإنترنت والذي تم تغيير علامته التجارية لاحقًا إلى PayPal. ولا يتوقف هوس ماسك عند هذا الحد، بل يُدعى ابنه X Æ A-12.