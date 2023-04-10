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أثار الفعل الكثير من حالة الجدل

إيلون ماسك يغطي حرف W في تويتر

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٨ مساءً
إيلون ماسك يغطي حرف W في تويتر
المواطن - فريق التحرير

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غيّر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، من شعار موقع التدوين المصغر تويتر في العالم الافتراضي من العصفور إلى الكلب لفترة وجيزة، وفي العالم الواقعي قام بشيء أكثر غرابة، حيث قام بطلاء حرف W في كلمة Twitter في اللافتة الموضوعة خارج مقر الشركة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

تصرف صبياني

ونشر ماسك، الاثنين، صورة اللافتة الخاصة باسم الموقع، بعد التغيير الذي جرى عليها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، وقال إن مالك العقار الذي توجد فيه مكاتب تويتر ذكر أن الموقع بات مطالبًا قانونيًا بالإبقاء على اسمه الرسمي Twitter بحيث لا يمكنه حذف حرف W.

وأضاف أنه جرى طلاء الحرف بلون خلفية اللافتة، أي اللون الأبيض فحلت المشكلة، وبالتالي بات اسم تويتر يُقرأ Titter، لكن هذا التصرف جلب انتقادات شديدة من رواد مواقع التواصل الذين وصفوه بأنه صبياني.

إيلون ماسك يغطي حرف W في تويتر

تغيير الشعار

وقبل عدة أيام، غيّر إيلون ماسك من شعار تويتر الشهير وهو العصفور إلى شعار الكلب، وتحديدًا شعار العملة الرقمية دوج كوين، الذي يفضله ماسك.

ورفع هذا القرار من قيمة العملة الرقمية بنحو 4 مليارات دولار. وفي وقت لاحق، تراجع ماسك عن القرار وأعاد العصفور الأزرق إلى مكانه.

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