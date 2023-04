إيلون ماسك يغطي حرف W في تويتر

غيّر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، من شعار موقع التدوين المصغر تويتر في العالم الافتراضي من العصفور إلى الكلب لفترة وجيزة، وفي العالم الواقعي قام بشيء أكثر غرابة، حيث قام بطلاء حرف W في كلمة Twitter في اللافتة الموضوعة خارج مقر الشركة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

Elon Musk, in a remarkable show of maturity, has removed the "w" from Twitter's logo outside their San Francisco HQ. The company now reads as "Titter" pic.twitter.com/0i914uEygX

— LeGate🤠 (@williamlegate) April 6, 2023