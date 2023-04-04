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أدى لرفع قيمة العملة لأكثر من 20%

إيلون ماسك يغير شعار تويتر لعملة دوج كوين المشفرة

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
إيلون ماسك يغير شعار تويتر لعملة دوج كوين المشفرة
المواطن - فريق التحرير

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غيّر رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك، شعار تويتر Twitter من العصفور الأزرق إلى شكل عملة دوج كوين Dogecoin المشفرة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين، وأيضًا أدى لرفع قيمة عملة دوج كوين إلى أكثر من 20%.

عملة دوج كوين

وغيّر تويتر الشعار الخاص به على متصفح الويب والتطبيق الخاص به إلى شكل عملة دوج كوين Dogecoin المشفرة؛ مما تتسبب في ارتفاع قيمة العملة بأكثر من 20% في الثلاثين دقيقة الأولى منذ بدء تغيير الشعار.

ووفقًا لمجلة “فورتشن” فإن عملة دوج كوين Dogecoin المشفرة زادت قيمتها السوقية بمقدار 500 مليون دولار.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي، أكد ماسك على تغيير شعار تويتر إلى شكل عملة دوج كوين، مثلما وعد سابقًا قبل الاستحواذ على المنصة.

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