ابنة ناصر القصبي تلعب كرة القدم في طاش العودة

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استعرضت حلقة مسلسل طاش العودة، خلال حلقة أمس، مهارة فتاة في لعبة كرة القدم، فيما رفض والدها الفنان ناصر القصبي ممارستها لهذه اللعبة.
نورة قررت تصير لاعبة كورة قدم وكيف كانت ردة فعل عائلتها😆#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/A81dxvJvNW pic.twitter.com/a1WsMXtVGf
— MBC1 (@mbc1) April 9, 2023
وخلال مقطع الفيديو ظهرت الفتاة نورة، وهي تتحدث مع مدربة، وتوضح لها الأخيرة أنها لابد أن تلتحق بأكاديمية لتمارس لعبة كرة القدم باحترافية.
كما بين الفيديو نورة وهي تحاول إقناع أفراد العائلة بممارسة هذه اللعبة، وفي اللقطات التالية ظهرت وهي تشارك في مباراة كرة قدم، بينما كان يشاهدها والدها ناصر القصبي.
نورة موهوبة وصارت أقوى لاعبة كورة قدم🤩 #طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/bvB2e9IHus pic.twitter.com/0G8bMDGCEE
— MBC1 (@mbc1) April 9, 2023
في ختام الفيديو ظهر مدرب يتحدث مع ناصر القصبي حول موهبة ابنته، وأنه سعيد برؤية أب يدعم ابنته ويساعدها لتنمي موهبتها، فيما قال القصبي: إن ابنته لا يمكنها ممارسة اللعبة لأن أولوياتها هي الدراسة وسيكون لديها امتحانات الفترة القادمة وتحتاج لمذاكرة دروسها.