ابنة ناصر القصبي تلعب كرة القدم في طاش العودة

استعرضت حلقة مسلسل طاش العودة، خلال حلقة أمس، مهارة فتاة في لعبة كرة القدم، فيما رفض والدها الفنان ناصر القصبي ممارستها لهذه اللعبة.

لعبة كرة القدم

وخلال مقطع الفيديو ظهرت الفتاة نورة، وهي تتحدث مع مدربة، وتوضح لها الأخيرة أنها لابد أن تلتحق بأكاديمية لتمارس لعبة كرة القدم باحترافية.

كما بين الفيديو نورة وهي تحاول إقناع أفراد العائلة بممارسة هذه اللعبة، وفي اللقطات التالية ظهرت وهي تشارك في مباراة كرة قدم، بينما كان يشاهدها والدها ناصر القصبي.

دعم المواهب

في ختام الفيديو ظهر مدرب يتحدث مع ناصر القصبي حول موهبة ابنته، وأنه سعيد برؤية أب يدعم ابنته ويساعدها لتنمي موهبتها، فيما قال القصبي: إن ابنته لا يمكنها ممارسة اللعبة لأن أولوياتها هي الدراسة وسيكون لديها امتحانات الفترة القادمة وتحتاج لمذاكرة دروسها.