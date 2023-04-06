ابن عودة: 90% من المشترين للإبل يبالغون في الأسعار بسبب التفاخر

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نفى عبدالله بن عودة، رئيس مجلس إدارة جمعية ملاك الإبل، التصريح المنسوب له بأن 90% من المشترين للإبل يكذبون في الأسعار.
فقرة #المواجهة ..
90% من المشترين للإبل يكذبون في الأسعار.. هل ندمت على هذا التصريح؟
عبدالله بن عوده يجيب @binodaah_#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/j3oKUxtIRl
— سوالف رمضان (@sayyidaty) April 5, 2023
وقال ابن عودة، خلال لقائه مع برنامج سوالف رمضان على قناة روتانا خليجية: أنا ما قلت هذا التصريح حتى أندم.
وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية ملاك الإبل: أنا قلت إن 90% من اللي يشترون بمليونين يقولون بـ 4 أو 6؛ لأن القطاع غير محوكم وأي أحد يصرح على كيفه، وضربت مثال عقد رونالدو مع النصر.
وأضاف: هذا يحدث بسبب الرغبة في التفاخر، والقطاع غير محوكم، ولا يوجد عقاب.