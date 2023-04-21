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اتحاد القدم السعودي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية في الأول من مايو

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ صباحاً
اتحاد القدم السعودي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية في الأول من مايو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في الأول من مايو المقبل في مدينة الرياض.

أركان عمومية اتحاد القدم غير العادية

وكشف الحساب الرسمي لاتحاد القدم عبر “تويتر” عن 10 أركان ستجرى في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية حيث سيُجرى “إعلان بأن الجمعية العمومية تم عقدها وتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي لاتحاد القدم، اعتماد جدول الأعمال، تعيين 3 مندوبين لمراجعة محضر الاجتماع، تعيين المراقبين المستقلين، المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية العادية التي عُقدت يوم 19 أكتوبر الماضي، التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي والأوامر الدائمة للجمعية العمومية إن وجدت، مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة”.

أركان الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد القدم يوم 1 مايو المقبل

هذا بجانب تعيين المحاسب القانوني المستقل، مع بدء إجراءات انتخاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعاشرًا سيكون هناك خطاب لـ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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