4 محطات تنقل المصلين إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العيد 5 سجناء لبنانيين يفرون عبر حفرة حفروها لبيت مجاور توقعات بـ سيول وبرد أول أيام العيد خطة برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالعودة 27 ألف عملية فحص على المركبات في طرق مكة المكرمة والمدينة المنورة مشاهير يفقدون العلامة الزرقاء رسميًّا في تويتر بينهم رونالدو وصلاح وبيل جيتس أول قرار من مدرب الاتحاد قبل مواجهة الهلال إغراق سفينة أمريكية عمدًا لإنتاج شعاب مرجانية اتحاد القدم السعودي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية في الأول من مايو بايدن يعلن رسميًّا الأسبوع المقبل خوض انتخابات 2024
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في الأول من مايو المقبل في مدينة الرياض.
وكشف الحساب الرسمي لاتحاد القدم عبر “تويتر” عن 10 أركان ستجرى في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية حيث سيُجرى “إعلان بأن الجمعية العمومية تم عقدها وتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي لاتحاد القدم، اعتماد جدول الأعمال، تعيين 3 مندوبين لمراجعة محضر الاجتماع، تعيين المراقبين المستقلين، المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية العادية التي عُقدت يوم 19 أكتوبر الماضي، التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي والأوامر الدائمة للجمعية العمومية إن وجدت، مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة”.
هذا بجانب تعيين المحاسب القانوني المستقل، مع بدء إجراءات انتخاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعاشرًا سيكون هناك خطاب لـ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.