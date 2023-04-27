اتحاد الكرة: حضور ولي العهد يعكس دعم القيادة للقطاع الرياضي

رفع رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الكرة السعودية إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لرعايته الكريمة لنهائي كأس الملك.

تعليق المسحل على حضور ولي العهد

كما رفع رئيس اتحاد الكرة في بيان رسمي، آيات الشكر والعرفان لولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تشريفه لهذه المباراة النهائية.

وأكد المسحل أن هذه الرعاية الكريمة وتشريف ولي العهد المُثمن يعكس الاهتمام والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي في السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة، بجهد ومتابعة من وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأعرب رئيس اتحاد الكرة في ختام بيانه، عن تمنياته لطرفي نهائي أغلى الكؤوس فريقي الهلال والوحدة بالتوفيق، وأن يُقدما مباراة كبيرة تليق بالكرة السعودية.

نهائي كأس الملك

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وكان الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس الملك بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بعدما أطاح بالنصر بهدف نظيف، ويطمح لمواصلة مفاجآته وحصد اللقب.