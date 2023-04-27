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في نهائي كأس الملك بين الهلال والوحدة

اتحاد الكرة: حضور ولي العهد يعكس دعم القيادة للقطاع الرياضي

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
اتحاد الكرة: حضور ولي العهد يعكس دعم القيادة للقطاع الرياضي
المواطن - فريق التحرير

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رفع رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الكرة السعودية إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لرعايته الكريمة لنهائي كأس الملك.

تعليق المسحل على حضور ولي العهد

كما رفع رئيس اتحاد الكرة في بيان رسمي، آيات الشكر والعرفان لولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تشريفه لهذه المباراة النهائية.

ولي العهد ووزير الرياضة
ولي العهد ووزير الرياضة

وأكد المسحل أن هذه الرعاية الكريمة وتشريف ولي العهد المُثمن يعكس الاهتمام والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي في السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة، بجهد ومتابعة من وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأعرب رئيس اتحاد الكرة في ختام بيانه، عن تمنياته لطرفي نهائي أغلى الكؤوس فريقي الهلال والوحدة بالتوفيق، وأن يُقدما مباراة كبيرة تليق بالكرة السعودية.

الهلال في كأس الملك
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

نهائي كأس الملك

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وكان الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس الملك بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بعدما أطاح بالنصر بهدف نظيف، ويطمح لمواصلة مفاجآته وحصد اللقب.

نادي الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @SaudiSuperCup
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