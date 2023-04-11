Icon

الأهلي بطلًا لكأس مصر للمرة الـ38 Icon اتساع رقعة العنف وإعلان الطوارئ في دارفور بالسودان Icon السديس: تبرع الملك سلمان وولي العهد تشجيع لقيم البر وتعظيم للعمل الخيري Icon مقتل شخص وإغلاق جميع الطرق في أوريغون الأمريكية Icon الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ وخليص والقريات Icon فوز قاتل لـ الأهلي ضد العين Icon وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان القابضة Icon ضمك والعدالة يكتفيان بالتعادل Icon التعليم عبر مدرستي اليوم في بلقرن والبشائر وخيبر Icon الفتح يتقدم للمركز الخامس بثلاثية ضد الرائد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
على خلفية الأحداث الأخيرة

اتساع رقعة العنف وإعلان الطوارئ في دارفور بالسودان

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
اتساع رقعة العنف وإعلان الطوارئ في دارفور بالسودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اتسعت رقعة العنف في دارفور بغرب السودان خلال اليومين الماضيين؛ حيث هاجمت ميليشيات مسلحة عددًا من المناطق؛ مما أدى إلى قتل وتشريد المئات من السكان. وأعلنت ولاية غرب دارفور حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي على خلفية الأحداث الأخيرة.

نهب وحرق

واندلعت الاثنين في بعض مناطق الإقليم عمليات نهب وحرق واسعة طالت عددًا من القرى وسط احتقان أمني وقبلي كبير في العديد من أنحاء الإقليم الذي شهد الأسبوع الماضي مقتل ضابطين كبيرين في الجيش السوداني، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق السلام السوداني في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر 2020، إلا أن الأوضاع في دارفور لا تزال تشهد اضطرابًا أمنيًّا كبيرًا وهشاشة واضحة ظهرت ملامحها بقوة في الأحداث التي اندلعت في ولايتي غرب وجنوب دارفور خلال الأشهر الأخيرة، والتي أدت لمقتل وإصابة آلاف المدنيين العزل بينهم نساء وأطفال.

انتقاد الاتفاق

وبعد مرور أكثر من عامين على توقيعه، لم ينجح الاتفاق حتى الآن في وقف آلة الحرب التي اندلعت في عام 2003 وحصدت أرواح مئات الآلاف وشردت الملايين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق؛ لكن بعد أكثر من عامين من الاتفاق لا تزال المعاناة وعمليات القتل مستمرة؛ مما أثار انتقادات كبيرة للاتفاق، وتساؤلات عديدة حول الأسباب التي أدت إلى إخفاق الاتفاق في تحقيق تطلعات أصحاب المصلحة الحقيقيين.

كما يثير تشظي الحركات المسلحة وتكاثرها مخاوف كبيرة ويلقي ظلالًا قاتمة حول إمكانية نجاح جهود الاستقرار في المناطق التي عانت نزاعات أهلية استمرت أكثر من ثلاثة عقود. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 87 حركة مسلحة في السودان 84 منها في منطقة دارفور وحدها.

الترتيبات الأمنية

ووفقًا لمراقبين، تأخر تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية والبحث عن الامتيازات والمناصب جعل من مناطق مثل دارفور أرضًا خصبة لتوالد المزيد من الحركات مما يهدد بنسف العملية السلمية ويعيد البلاد إلى مربع الحرب من جديد.

ويرى المراقبون أن تكاثر الحركات المسلحة هو نتاج لسياسات اتبعها النظام السابق عبر اختراق الحركات الرئيسية وتأجيج الصراعات والنزعات الانفصالية داخلها حتى يسهل احتواؤها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف الرعدية
السعودية اليوم

تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف...

السعودية اليوم
طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله
غرائب

طفل بريطاني يعثر على قنبلة بحديقة منزله

غرائب
إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم التربوية بجامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم...

السعودية اليوم
تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم الشخصية
حصاد اليوم

تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم...

حصاد اليوم
تسجيل 4000 مخالفة للوائح الغطاء النباتي واستعادة 36 ألف م3 من الحطب
السعودية اليوم

تسجيل 4000 مخالفة للوائح الغطاء النباتي واستعادة...

السعودية اليوم
جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع بمكة والمدينة المنورة
السعودية اليوم

جولات رقابية للتجارة على الأسواق ومنافذ البيع...

السعودية اليوم
موعد مباراة السعودية وبوليفيا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة السعودية وبوليفيا والقنوات الناقلة

الرياضة
أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان
السعودية اليوم

أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

السعودية اليوم