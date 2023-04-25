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تمويل المشروع بشكل رئيسي بالاعتماد على نظام البيع على الخارطة

اتفاقية بـ418 مليون ريال لتطوير فلل سكنية بمخطط شرق البحيرات بجدة

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
اتفاقية بـ418 مليون ريال لتطوير فلل سكنية بمخطط شرق البحيرات بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “رتال” للتطوير العمراني، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تطوير أراض مشروطة مع “الشركة الوطنية للإسكان” لتطوير فلل سكنية ضمن المخطط الرئيسي لمشروع شرق البحيرات بمدنية جدة بقيمة إجمالية 418.3 مليون ريال شاملة قيمة الأرض.

تفاصيل الاتفاقية

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن مدة الاتفاقية 42 شهراً ميلادياً من تاريخ التوقيع، مشيرة إلى أن الصفقة تتضمن أراضي سكنية بإجمالي مساحة 98.1 ألف متر مربع ضمن المخطط الرئيسي لمشروع شرق البحيرات – جدة.

وذكرت “رتال” أنه سيتم تمويل المشروع بشكل رئيسي بالاعتماد على نظام البيع على الخارطة وجزئيا على التمويل الذاتي، متوقعة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد صدور رخصة البيع على الخارطة وبدء البيع والتنفيذ.

تطوير القطع السكنية

وأوضحت الشركة، أن تاريخ البدء في تنفيذ المشروع سيكون من اليوم التالي لاستلام الأرض من الشركة الوطنية للإسكان، فيما ستبدأ مبيعات المشروع بعد استكمال إجراءات الحصول على رخصة البيع على الخارطة.

وقالت إنه تم الدخول في هذه الاتفاقية للاستفادة من موقع وخصائص المخطط الرئيسي لمشروع شرق البحيرات، حيث تهدف “رتال” إلى تطوير القطع السكنية بالكامل لتوفير فلل سكنية متنوعة المساحات تلبي رغبات واحتياجات عملاء المشروع.

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