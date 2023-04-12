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خلال فترة تدريبه فريق نيس

اتهامات العنصرية تُلاحق مدرب باريس سان جيرمان!

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
اتهامات العنصرية تُلاحق مدرب باريس سان جيرمان!
المواطن - فريق التحرير

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يواجه المدير الفني لباريس سان جيرمان، الفرنسي كريستوف جالتيه تهمة تتعلق بالعنصرية خلال فترة تدريبه للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس.

جالتيه في ورطة

ونشرت إذاعة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، تفاصيل جلسة جمعت جوليان فورنييه، المدير الرياضي السابق لنيس، مع جالتيه في أغسطس 2021، يشكو خلالها المدرب من كثرة وجود اللاعبين “السود والمسلمين” في الفريق.

وأشارت الإذاعة الفرنسية، إلى أن تفاصيل تلك الجلسة حصلت عليها من فورنييه نفسه، عبر البريد الإلكتروني، وأضافت نقلًا عنه أنه ذات مرة كان يجلس مع ابن جالتيه وهو وكيله أيضًا، حيث حذره وطالبه بتحقيق رغبة والده.

 

مدرب باريس سان جيرمان جالتيه 1
جالتيه – المصدر as

وأضافت: “بعد ذلك دخل مدرب باريس سان جيرمان، ثم غادر نجله، ليسأله فورنييه عن صحة ما قيل، فرد المدرب، نعم، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار واقع المدينة، وأنه لا يمكن السماح بوجود الكثير من السود والمسلمين في الفريق”.

وجاء في ختام التقرير: “جالتيه أخبر فورنييه، أنه كان عليه أن يدرك أن الفريق لا يتوافق مع المدينة أو مع ما يطلبه الناس”.

مدرب باريس سان جيرمان جالتيه
جالتيه – المصدر marca

غضب ألتراس باريس سان جيرمان

ومن جانبه، أبدت رابطة ألتراس باريس سان جيرمان غضبها الشديد من جالتيه، وأصدرت بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جاء فيه: “على مدار سنوات، كان مدربنا نموذجًا للتنوع”.

وتابع: “يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه جالتيه بأنه أدلى بتصريحات عنصرية عندما كان مدربًا لنيس، ولا سيما حول الحضور القوي للاعبين السود والمسلمين، إذا ثبتت صحة هذه الاتهامات، فإن الاستمرار معه، أمر لا يمكن تصوره”.

كريستوف جالتيه
جالتيه – المصدر psg
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