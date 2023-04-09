اجتماعان يحسمان عودة ميسي لبرشلونة

تواصل إدارة نادي برشلونة محاولاتها، من أجل استعادة نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي.

نهاية العقد مع باريس

وينتهي عقد ليونيل مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وشهدت الفترة الأخيرة تدهور علاقته مع الجماهير، التي اعتادت على إطلاق صافرات الاستهجان ضده، ما يصعب مهمة النادي في التفاوض معه والتوصل إلى اتفاق بشأن بند تمديد العقد.

ميسي يقترب من برشلونة

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأحد، إلى أن هناك اجتماعين سيحسمان موقف ميسي من العودة إلى برشلونة.

وأضافت: “ميسي لن يتحرك صوب العودة إلى برشلونة إلا عقب الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الليغا، بأن الصفقة تتوافق مع اللعب المالي النظيف”.

وتابعت: “رئيس برشلونة، خوان لابورتا سيجتمع مع رابطة الليغا أولًا، حتى لا يكرر الخطأ الذي تسبب في رحيل ميسي قبل عامين”.

وأردفت: “عقب الاتفاق مع رابطة الليغا، سيكون هناك اجتماع آخر بين ليونيل ولابورتا لتصفية الأجواء واستئناف علاقتهما التي توترت كثيرًا، عقب رحيل النجم الأرجنتيني عن برشلونة”.

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ميسي يريد أن يأخذ لابورتا المبادرة ويتحدث معه مباشرة، بعد أن عقد اجتماعًا مع والده خورخي في نهاية فبراير الماضي.

وجاء في ختام تقرير “موندو ديبورتيفو”: “تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على تواصل مستمر مع ليونيل وسيلعب دورًا في عودة البرغوث، لكنه ليس حاسمًا بنفس القدر الذي سيحظى به اجتماع النجم الأرجنتيني مع لابورتا”.