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اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بعد اقتحامات المسجد الأقصى

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بعد اقتحامات المسجد الأقصى
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين، في ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الاسرائيلية للحرم القدسي الشريف.

موقف الجامعة العربية

وفي سياق متصل، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني، مُشددًا على أن هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة التي تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وطالب أبو الغيط حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحترام حرمة الشهر الفضيل، والتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب، مُحذراً من مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني، ومشدداً على أن التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهاتٍ واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حدٌ لها.

أحداث مؤسفة بالمسجد الأقصى

وشهدت الليلة الماضية اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الصوت داخل المسجد من خلال نوافذه التي حطمت عددًا منها.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح بالهراوات على المعتكفين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين صفوفهم.

واعتقلت شرطة الاحتلال عشرات الفلسطينيين، من المعتكفين بالمسجد ورفضوا الخروج.

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