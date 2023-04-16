1.5 مليون معتمر ومصلٍ في الحرم ليلة 25 رمضان اجتماع طارئ للجامعة العربية حول اشتباكات السودان أحداث السودان تتصدر جوجل وتويتر السعودية مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 37 مئوية السعودية دولة قوية تصنع الفارق بشهادة خصومها محاولات المملكة المخلصة للمّ شمل البيت العربي هو ما يجب أن يكون قبل قدم أمه.. لقطة مؤثرة لأحد المواطنين المفرج عنهم مقتل 16 شخصاً وإصابة 9 في حريق دبي 56 قتيلاً و595 جريحًا في اشتباكات السودان ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة العراقي
دعت كل من مصر والمملكة إلى عقد اجتماع طارئ، اليوم الأحد، على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع في السودان، حسب ما أعلن الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتي تأسيساً على الفقرة 5 ب من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء.
وأوضح أبو زيد أن التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة في أسرع وقت.