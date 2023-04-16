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اجتماع طارئ للجامعة العربية حول اشتباكات السودان

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ صباحاً
اجتماع طارئ للجامعة العربية حول اشتباكات السودان
المواطن - فريق التحرير

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دعت كل من مصر والمملكة إلى عقد اجتماع طارئ، اليوم الأحد، على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع في السودان، حسب ما أعلن الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي.

اجتماع طارئ

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتي تأسيساً على الفقرة 5 ب من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء.

وأوضح أبو زيد أن التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة في أسرع وقت.

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