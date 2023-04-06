اجتماع لجنة التشاور السياسي بين السعودية والمغرب

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عُقد الاجتماع الثالث للجنة التشاور السياسي – ولجنة المتابعة على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة، مساء اليوم في الرياض.
وترأس مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، الجانب السعودي، ومن الجانب المغربي المدير العام للعلاقات الثنائية السفير فؤاد يازوغ، وبمشاركة كلٌ من معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومعالي سفير صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية بالرياض الدكتور مصطفى المنصوري، وعدد من مدراء الإدارات وممثلي الوكالات في كلا وزارتي الخارجية.
وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.