اجتماع للتنسيق المشترك بين فيصل بن فرحان وبريت ماكغورك

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة اليوم، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضرت الاستقبال، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.