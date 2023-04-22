اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي

تواصل إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، محاولاتها لضم نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الأزرق في الموسم المقبل.

اجتماع الهلال مع ميسي

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن ميسي سيعقد اجتماعًا جديدًا مع ممثلي ثاني الهلال في باريس في الأول من شهر مايو المقبل، في اليوم التالي لمباراة فريقه ضد لوريان.

وأضاف جاليتي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الهلال سيؤكد في الاجتماع نيته في جعل النجم الأرجنتيني اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم بحصوله على حوالي 400 مليون دولار في الموسم.

غموض مستقبل ليونيل

وينتهي عقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى صفوف برشلونة، بالإضافة إلى وجود اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه.

ولفتت تقارير عالمية، إلى أن نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي طلب الإدارة باستمرار النجم الأرجنتيني في صفوف الفريق الموسم المقبل، نظرًا لحالة التفاهم الكبير بينهما في الملعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).