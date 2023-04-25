Icon

احتجاجات فرنسا تهدد بإظلام مهرجان كان Icon تحذير من عواصف رعدية وأمطار غزيرة بـ 6 مناطق Icon الصحة العالمية تحذر من خطر بيولوجي كبير في السودان Icon CNN تسلط الضوء على الذهب الأخضر في السعودية Icon بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024 Icon اليوم العالمي للملاريا..أعراضها تشبه الإنفلونزا Icon مشاهد من الأجواء لجريان سيول شمال غرب الدوادمي Icon معتمرون سودانيون: قيادة المملكة وفرت لنا كل سُبل الراحة Icon ترسية مشروع تشغيل الحافلات في حاضرة جازان بـ 93 مليون ريال Icon ماكرون: إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء بالسودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
العمال يهددون بقطع التيار الكهربائي

احتجاجات فرنسا تهدد بإظلام مهرجان كان

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
احتجاجات فرنسا تهدد بإظلام مهرجان كان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هدد عمال الكهرباء في فرنسا بقطع التيار عن مهرجان كان السينمائي الدولي في إطار الموجة الاحتجاجية التي تستمر ضد التغييرات التي أُدخلت على نظام التقاعد الفرنسي.

تهديدات عمالية

وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقريرها اليوم الثلاثاء، إلى إعلان أعضاء الاتحاد الوطني للمناجم والطاقة، أحد أفرع اتحاد سي جي تي العمالي القوي في البلاد، إطلاق حملة “100 يوم من التحركات والغضب”، وهو ما يتوقع أن يؤثر سلبًا على أحداث سينمائية أخرى بالإضافة إلى مهرجان كان علاوة على ملتقيات رياضية وثقافية أخرى.

وجاء الإعلان عن هذا التحرك العمالي الأسبوع الماضي بعد أن تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق خطة عمل لتحسين الحياة اليومية للفرنسيين، وهي الخطة التي تأتي بعد ثلاثة أشهر من المظاهرات ضد قانون زيادة سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 سنة.

مهرجان كان

وقال الاتحاد في بيان رسمي: “وعد ماكرون بـ100 يوم استرضاء للشعب، ونحن نعد بمئة يوم من العمل والغضب. هذا ليس وقت الاستقالة”.

وأضاف: “في مايو، افعل ما تشاء! هناك مهرجان كان، وسباق الغراند بري في موناكو، والبطولة الفرنسية المفتوحة للتنس، ومهرجان أفغينون التي يمكن أن تنطلق أنشطتها في الظلام. ولن نستسلم”، وهو تهديد واضح بإمكانية قطع الكهرباء عن هذه الأحداث الفنية والرياضية والثقافية في فرنسا.

نظام التقاعد

وجاء التهديد بقطع التيار الكهربائي بعد اجتماع عام للاتحاد يوم الجمعة الماضية. وقال الاتحاد “أسفر نقاشنا للتغييرات التي طرأت على نظام التقاعد عن مواقف حازمة اتخذناها بالإجماع تستدعي أن نشن هجوما”، مؤكدين أن الإضراب العمالي سيكون “خياليا”.

ولم يعلق منظمو مهرجان كان على تهديد الاتحاد العمالي بقطع التيار عن المهرجان الذي يُقام في مايو/ أيار المقبل.

ووقع 300 من نجوم فرنسا، من بينهم جولييت بينوش ولور كالامي وميشيل هازانافيسيوس وكاميل كوتين، خطابًا مفتوحًا إلى ماكرون يعلنون فيه احتجاجهم على طريقة تمرير قانون إصلاحات نظام التقاعد، مطالبين الرئيس الفرنسي بسحب هذا التشريع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد إعلامية تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والمصداقية
أخبار رئيسية

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد...

أخبار رئيسية
مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز مسجد الحصن الأسفل قبل 271 عامًا
السعودية اليوم

مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز...

السعودية اليوم
قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
العالم

قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير...

العالم
3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سلب ونشل
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث...

أخبار أمنية
إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر
آخر الاخبار

إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر

آخر الاخبار
اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي
آخر الاخبار

اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي

آخر الاخبار
60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك
آخر الاخبار

60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك

آخر الاخبار
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير
السعودية اليوم

مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة...

السعودية اليوم