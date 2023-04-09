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ارتفع التضخم بنسبة كبيرة

احتجاجات في المغرب بسبب ارتفاع الأسعار

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
احتجاجات في المغرب بسبب ارتفاع الأسعار
المواطن - فريق التحرير

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نُظمت تظاهرات في عدد من مدن المغرب احتجاجًا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدعوة من ائتلاف أحزاب يسارية، وفي الدار البيضاء، عبر أكثر من ستين شخصًا في ساحة السراغنة عن سخطهم حيال ارتفاع تكاليف المعيشة، حسب صحافية في وكالة فرانس برس.

مستقبل مجهول

وقال أحد المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاج بدعوة من الجبهة الاجتماعية وهي ائتلاف أحزاب يسارية ونقابات: لم أعد أستطيع التحمل، الحياة أصبحت صعبة بسبب ارتفاع الأسعار، أشعر أنه لم يعد لدي مستقبل.. المستقبل بات مجهولًا.

وصرح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبد القادر العمري لفرانس برس: ندين سياسة الحكومة التي وعدت بأن تكون حكومة الدولة الاجتماعية لكنها اتضح أنها حكومة الفوارق الاجتماعية، حسب تعبيره.

احتجاجات في المغرب بسبب ارتفاع الأسعار

ضغوط على حكومة المغرب

وتجمعت أيضا مجموعات من المتظاهرين في الرباط وطنجة ومراكش، تأتي هذه التظاهرات في سياق ضغوط تضخمية قوية تعرض الحكومة لانتقادات النقابات والمعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.

وبلغ معدل التضخم في المغرب 9.4% في الربع الأول من 2023 مقابل 4% في الفترة نفسها من العام الماضي حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وازداد التضخم مع الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية ليصل إلى 18.2 % في شهر رمضان الذي عادة ما يرتفع فيه مستوى الاستهلاك.

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