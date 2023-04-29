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دبابة تصوب نيرانها نحو هدف بالخرطوم

احتدام المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع رغم الهدنة

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
احتدام المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع رغم الهدنة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الحدث”، اشتداد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم.

وأظهر الفيديو، الاشتباكات بين طرفي الصراع في السودان، حيث بدت دبابة تصوب نيرانها نحو هدف وسط صيحات الأشخاص المقاتلين.

اختطاف السودان

وتجددت الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، اليوم السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم الهدنة.

واعتبر الجيش السوداني أن ما تشهده البلاد من أحداث عنف مستمرة منذ أسبوعين “محاولة لاختطاف البلاد”.

وأضاف الجيش السوداني في بيان نشره على موقع “فيسبوك” أن ما حدث “كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة قوات الدعم وغطاء سياسي كامل، وهو في الحقيقة كان مشروعًا لاختطاف الدولة السودانية بكل تاريخها لصالح مشروع حكم ذاتي لشخص واحد”، في إشارة إلى قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.

كذلك اتهم جهات من الداخل والخارج لم يسمها، بالتآمر على البلاد، مؤكدًا أنه لا يوجد في تلك المعركة الدائرة مجال “للحياد الزائف”، واعدًا بنصر قريب “لصالح بقاء الدولة السودانية ومؤسساتها الراسخة وانتهاء مشروع اختطاف بلادنا للأبد”.

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