احتدام المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع رغم الهدنة التعادل يحسم مباراة روما ضد ميلان مروجو الحشيش والإمفيتامين المخدر بعدة مناطق في قبضة الأمن رباعية لـ الريال ضد ألميريا الهلال يتفوق على أوراوا بهدف في الشوط الأول السعودية تجلي رضيعة سودانية عمرها 15 يومًا من الخرطوم طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا سالم الدوسري يمنح الهلال التقدم ضد أوراوا مكافحة المخدرات تضبط 13 مليون قرص إمفيتامين وكميات من الشبو الوليد بن طلال يصل ملعب الملك فهد لدعم الهلال
وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الحدث”، اشتداد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم.
مشاهد للمواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في "جبل أولياء" جنوب العاصمة #الخرطوم#السودان#الحدث pic.twitter.com/pXIyLrDwyl
— ا لـحـدث (@AlHadath) April 29, 2023
وأظهر الفيديو، الاشتباكات بين طرفي الصراع في السودان، حيث بدت دبابة تصوب نيرانها نحو هدف وسط صيحات الأشخاص المقاتلين.
وتجددت الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، اليوم السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم الهدنة.
واعتبر الجيش السوداني أن ما تشهده البلاد من أحداث عنف مستمرة منذ أسبوعين “محاولة لاختطاف البلاد”.
وأضاف الجيش السوداني في بيان نشره على موقع “فيسبوك” أن ما حدث “كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة قوات الدعم وغطاء سياسي كامل، وهو في الحقيقة كان مشروعًا لاختطاف الدولة السودانية بكل تاريخها لصالح مشروع حكم ذاتي لشخص واحد”، في إشارة إلى قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.
كذلك اتهم جهات من الداخل والخارج لم يسمها، بالتآمر على البلاد، مؤكدًا أنه لا يوجد في تلك المعركة الدائرة مجال “للحياد الزائف”، واعدًا بنصر قريب “لصالح بقاء الدولة السودانية ومؤسساتها الراسخة وانتهاء مشروع اختطاف بلادنا للأبد”.