 احتفالات الأطفال وكبار السن بالعيد في المدينة المنورة

رسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال بالمدينة المنورة، الذين امتلأت بهم ساحات المتنزهات والمرافق العامة، صحبة عائلاتهم منذ إطلالة أيام عيد الفطر المبارك.

ورصدت عدسة “واس” فرحة الأطفال بالعيد من خلال وجودها في فعاليات العيد بالمدينة المنورة الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة المباركة.

فرحة كبار السن

كما غمرت مشاعر الفرح والسرور أهالي منطقة المدينة المنورة ابتهاجا بعيد الفطر المبارك .

فيما رصدت عدسة “واس” تفاعل كبار السن واحتفالهم خلال وجودها في مختلف مواقع الفعاليات والاحتفالات بالمدينة المنورة.