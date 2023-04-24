226 مليون دولار قيمة راتب الرئيس التنفيدي لـ غوغل احتفالات الأطفال وكبار السن بالعيد في المدينة المنورة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن بدء التقديم في برامج الدبلوم العالي مهمة إنقاذ سرية وسط إطلاق النار في السودان أول رد للخارجية الأردنية بشأن توقيف إسرائيل للنائب عماد توقعات باستمرار أمطار عسير حتى الـ 8 مساءً التدخين مرض عضوي أضراره تشبه السل الرئوي 7.5 مليون مستخدم لـ حافلات مكة خلال رمضان مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 39 مئوية وطريف الأدنى هناك لاعبون يحركون المشهد من وراء الكواليس لتعطيل مبادرات التهدئة
رسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال بالمدينة المنورة، الذين امتلأت بهم ساحات المتنزهات والمرافق العامة، صحبة عائلاتهم منذ إطلالة أيام عيد الفطر المبارك.
ورصدت عدسة “واس” فرحة الأطفال بالعيد من خلال وجودها في فعاليات العيد بالمدينة المنورة الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة المباركة.
كما غمرت مشاعر الفرح والسرور أهالي منطقة المدينة المنورة ابتهاجا بعيد الفطر المبارك .
فيما رصدت عدسة “واس” تفاعل كبار السن واحتفالهم خلال وجودها في مختلف مواقع الفعاليات والاحتفالات بالمدينة المنورة.