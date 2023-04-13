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تلاعب بقيمة الممتلكات العقارية لدفع ضرائب أقل

احتيال ضريبي يلاحق ترامب والأخير يدلي بإفادته

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
احتيال ضريبي يلاحق ترامب والأخير يدلي بإفادته
المواطن - فريق التحرير

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أدلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بإفادة أمام المدعي العام في نيويورك في قضايا احتيال ضريبي.

وأعلن ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أنه وصل إلى مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيتا جيمس.

وأضاف في منشور آخر: “سأتمكن أخيرًا من إظهار طبيعة الشركة العظيمة الرابحة القيمة التي بنيتها. في الحقيقة، بها بعض أعظم الأصول العقارية في أي مكان في العالم”.

التلاعب بقيمة الممتلكات

ورفعت جيمس دعوى مدنية في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن في سبتمبر ضد ترامب وأبنائه الثلاثة البالغين تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية.

بدوره، رفع ترامب دعوى أيضًا على جيمس بعد أن تقدمت بتلك الدعوى.

وفي مارس طلب ترامب من المحكمة تأجيل الموعد النهائي للدعوى ستة أشهر، وقال: إن تلك الفترة ستتيح الوقت الضروري لمراجعة الكميات “الهائلة” من المواد بما يشمل ملايين الصفحات من الوثائق والاستماع لعشرات الشهود.

وحكمت محكمة نيويورك العليا على ترمب في 25 أبريل 2022 بدفع 10 آلاف دولار يوميًا لرفضه توفير وثائق محاسبية وضريبية.

وتدور معركة قضائية شرسة بين القاضية الديمقراطية والملياردير الجمهوري. وتشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن منظمة ترامب بالغت “بشكل احتيالي” في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضًا مصرفية فيما عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.

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