احذروا تحديث الإصدار الأخير من واتساب

حذر الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد من تحديث تطبيق التراسل الفوري واتساب، الذي نزل قبل ساعات، بإصدارة رقم 23.7.82.

تفاصيل الخلل

وأرفق الرشيد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر فيديو يحتوي على شرح مبسط لما يمكن أن تسببه هذه الإصدارة.

وأضاف الرشيد قائلًا: أغلب الأشخاص الذين حدثوا الإصدارة تعطل عندهم التطبيق، وظهر لهم باللون الأسود.

وتوقع الخبير التقني أن يتم تنزيل تحديث جديد لحل هذه المشكلة، وقدم شرحًا لإغلاق التحديثات التلقائية للتطبيق على الهاتف؛ منعًا لحدوث المشكلة.