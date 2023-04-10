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تم إيقاف حسابات الوزارة على التطبيق

اختراق حساب وزارة الدفاع السورية على تليجرام

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس الأحد، تعرض أحد الحسابات الخاصة بموقعها الإلكتروني على تطبيق “تليجرام” للاختراق.

وأكدت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، إلغاء الحساب المذكور، وإيقاف الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على التطبيق.

وحذرت من أي حساب مزيف على تطبيق تليجرام أو أي تطبيق آخر ينتحل صفة الارتباط بها، مؤكدة أن المصادر الإعلامية الرسمية لوزارة الدفاع على شبكة الإنترنت موجودة على موقعها الإلكتروني.

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