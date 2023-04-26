Icon

بايدن: ترامب خطر على الديمقراطية الأمريكية Icon وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة Icon القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وأوراوا Icon ناقلة نفط تجلي 60 صينيًّا من السودان إلى جدة Icon مروجو السموم بالسعودية في قبضة مكافحة المخدرات Icon بولندا تصادر أموال سفارة موسكو لديها Icon عودة العلامة الزرقاء لبعض المشاهير مجانًا Icon التشكيلة الرسمية لـ قمة مان سيتي ضد آرسنال Icon الدراسة عن بعد في محايل عسير غدًا Icon ماتيب يقود تشكيلة ليفربول لمواجهة وست هام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
عبر تاريخ كرة القدم السعودية

اختيار ياسر القحطاني وناصر الشمراني والسهلاوي بين أفضل الهدافين

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ مساءً
اختيار ياسر القحطاني وناصر الشمراني والسهلاوي بين أفضل الهدافين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت آراء جماهير كرة القدم السعودية، حول هوية المهاجم الأفضل في تاريخ كرة القدم السعودية بين الثلاثي ياسر القحطاني نجم الهلال السابق ومحمد السهلاوي نجم النصر السابق وناصر الشمراني لاعب الاتحاد السابق.

ياسر القحطاني الأفضل

تحدث البعض عن أن القحطاني هو المهاجم الأفضل من وجهة نظرهم؛ كونه سجل في البطولات الكبرى مع المنتخب السعودي مثل كأس أمم آسيا 2007 ومونديال 2006 بألمانيا كما ساهم في فوز الهلال بالعديد من الألقاب المحلية.

البعض الآخر مال إلى أن أرقام محمد السهلاوي التهديفية أفضل، ولكنه لم يحظَ بنفس الهالة الإعلامية التي حظي بها ياسر القحطاني وناصر الشمراني.

وتحدث البعض الآخر عن أن ناصر الشمراني كان هدافًا للدوري السعودي في الكثير من المناسبات؛ لذلك يعتقدون أنه أفضل مهاجم في تاريخ كرة القدم السعودية.

أرقام الثلاثي

وسجل القحطاني 88 هدفًا مع الهلال في الدوري السعودي في 160 مباراة، بينما سجل ناصر الشمراني 164 هدفًا في الدوري السعودي مع أندية الهلال والشباب والوحدة.

بينما سجل السهلاوي 102 هدف في الدوري السعودي في 194 مباراة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح المطاعم نهار رمضان
السعودية اليوم

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح...

السعودية اليوم
الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية
الرياضة

الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية

الرياضة
ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم والثبيتي بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم...

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من القات و483.3 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من...

أخبار أمنية
تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا
السعودية اليوم

تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور...

السعودية اليوم
معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي شوقًا لأهلها
السعودية اليوم

معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي...

السعودية اليوم
وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان
السعودية اليوم

وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد...

السعودية اليوم
داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان
السعودية اليوم

داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان

السعودية اليوم