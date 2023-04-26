اختيار ياسر القحطاني وناصر الشمراني والسهلاوي بين أفضل الهدافين

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تباينت آراء جماهير كرة القدم السعودية، حول هوية المهاجم الأفضل في تاريخ كرة القدم السعودية بين الثلاثي ياسر القحطاني نجم الهلال السابق ومحمد السهلاوي نجم النصر السابق وناصر الشمراني لاعب الاتحاد السابق.
تحدث البعض عن أن القحطاني هو المهاجم الأفضل من وجهة نظرهم؛ كونه سجل في البطولات الكبرى مع المنتخب السعودي مثل كأس أمم آسيا 2007 ومونديال 2006 بألمانيا كما ساهم في فوز الهلال بالعديد من الألقاب المحلية.
البعض الآخر مال إلى أن أرقام محمد السهلاوي التهديفية أفضل، ولكنه لم يحظَ بنفس الهالة الإعلامية التي حظي بها ياسر القحطاني وناصر الشمراني.
وتحدث البعض الآخر عن أن ناصر الشمراني كان هدافًا للدوري السعودي في الكثير من المناسبات؛ لذلك يعتقدون أنه أفضل مهاجم في تاريخ كرة القدم السعودية.
وسجل القحطاني 88 هدفًا مع الهلال في الدوري السعودي في 160 مباراة، بينما سجل ناصر الشمراني 164 هدفًا في الدوري السعودي مع أندية الهلال والشباب والوحدة.
بينما سجل السهلاوي 102 هدف في الدوري السعودي في 194 مباراة.