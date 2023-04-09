الاتحاد يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة ارتفاع أرباح المراعي إلى 636 مليون ريال بنهاية الربع الأول تشكل سحابة من الدخان السام في سماء ألمانيا وليد قشران يبدع في تقليد الحارس محمد العويس أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات المرور يطلق مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة عبر منصة أبشر حساب المواطن: 4 مستندات لإثبات الاستقلالية للفرد المستقل لحظات رعب عقب إطلاق نار في مركز تجاري أمريكي الصين تواصل تطويق تايوان عسكريًا لليوم الثاني ميجان محرومة من رواتب العائلة المالكة بأمر تشارلز
أعلنت شركة المراعي، اليوم الأحد ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 إلى نحو 636 مليون ريال، بنسبة 51%، مقارنة بأرباح 422.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي؛ يرجع إلى تحقيقها مكاسب تتعلق بدخول أول 10 أيام من شهر رمضان في الربع الأول، بالإضافة إلى دعم (لمرة واحدة) مقابل إجراءات الأمن الغذائي التي اتخذتها بمقدار 149 مليون ريال.
وأضافت أن من أسباب ارتفاع الأرباح؛ نمو ربح الشركة الطبيعي المعدل بنسبة 16%، وزيادة الإيرادات بنسبة 9%، وارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 19%، وزيادة صافي الربح بنسبة 16%، إلى جانب ارتفاع أرباح قطاع الألبان والعصائر بنسبة 8%، وأرباح قطاع المخبوزات بنسبة 29%.