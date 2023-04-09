ارتفاع أرباح المراعي إلى 636 مليون ريال بنهاية الربع الأول

أعلنت شركة المراعي، اليوم الأحد ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 إلى نحو 636 مليون ريال، بنسبة 51%، مقارنة بأرباح 422.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

أسباب ارتفاع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي؛ يرجع إلى تحقيقها مكاسب تتعلق بدخول أول 10 أيام من شهر رمضان في الربع الأول، بالإضافة إلى دعم (لمرة واحدة) مقابل إجراءات الأمن الغذائي التي اتخذتها بمقدار 149 مليون ريال.

وأضافت أن من أسباب ارتفاع الأرباح؛ نمو ربح الشركة الطبيعي المعدل بنسبة 16%، وزيادة الإيرادات بنسبة 9%، وارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 19%، وزيادة صافي الربح بنسبة 16%، إلى جانب ارتفاع أرباح قطاع الألبان والعصائر بنسبة 8%، وأرباح قطاع المخبوزات بنسبة 29%.