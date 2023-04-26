Icon

أحد منسوبي وزارة الدفاع يحمل مسنًا وينزله من سفينة الإجلاء السعودية Icon مشاهد لهطول أمطار غزيرة على أحياء الشماسية Icon فايننشال تايمز: إعادة انتخاب بايدن مقامرة خطيرة Icon نقل البشير من السجن إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع الاشتباكات Icon توضيح من حساب المواطن حول الحالة الاجتماعية للمستفيدين Icon حساب المواطن: استقدام سائق خاص لا يؤثر على الدعم Icon مشاهد لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بريدة Icon استقطاب الأشهر والأضخم ليس دوماً أفضل السبل لتحقيق أهداف دبلوماسيتنا وقوتنا الناعمة Icon ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكي Icon مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 39 مئوية وطريف الأدنى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
العالم
حصاد اليوم
مخاوف من احتمال وقوع أزمة مصرفية

ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكي

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات من القطاع انخفاضًا كبيرًا في مخزونات النفط الخام قبيل صدور البيانات الحكومية.

خام برنت

وارتفع خام برنت 30 سنتًا أو 0.37% إلى 81.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا أو 0.49% إلى 77.45 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت نحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل/نيسان. وكان محللون توقعوا انخفاض مخزونات الخام نحو 1.5 مليون برميل، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

أسعار النفط الخام

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين انخفضت هي الأخرى الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات نواتج التقطير. ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأمريكية بياناتها الخاصة بالمخزونات اليوم الأربعاء.

وانخفضت أسعار النفط الخام أكثر من 2% عند التسوية أمس الثلاثاء بعدما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوياتها في 9 أشهر في أبريل/نيسان وهو ما أذكى المخاوف من حدوث ركود.

أزمة مصرفية

وأعلن بنك فيرست ريبابليك الأمريكي يوم الاثنين الماضي تراجع ودائعه بأكثر من 100 مليار دولار وهو ما أثار مخاوف من احتمال وقوع أزمة مصرفية.

وأبدى المستثمرون القلق من أن تؤدي زيادات مرتقبة لأسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية تكافح التضخم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة. ويجتمع المركزي الأمريكي يومي الثاني والثالث من مايو/أيار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23
مشاهير

صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو...

مشاهير
الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36 ألف ريال
السعودية اليوم

الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36...

السعودية اليوم
الحراك السعودي أحدث ضجيجاً كثيفاً في المنطقة والعالم
السعودية اليوم

الحراك السعودي أحدث ضجيجاً كثيفاً في المنطقة...

السعودية اليوم
أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج
السعودية اليوم

أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج

السعودية اليوم
تناول 15 فنجانًا من القهوة يوميًا لا يضر!
السعودية اليوم

تناول 15 فنجانًا من القهوة يوميًا لا...

السعودية اليوم
حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب...

الرياضة
4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى
السعودية اليوم

4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون...

السعودية اليوم