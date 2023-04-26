ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات من القطاع انخفاضًا كبيرًا في مخزونات النفط الخام قبيل صدور البيانات الحكومية.

خام برنت

وارتفع خام برنت 30 سنتًا أو 0.37% إلى 81.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا أو 0.49% إلى 77.45 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت نحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل/نيسان. وكان محللون توقعوا انخفاض مخزونات الخام نحو 1.5 مليون برميل، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

أسعار النفط الخام

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين انخفضت هي الأخرى الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات نواتج التقطير. ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأمريكية بياناتها الخاصة بالمخزونات اليوم الأربعاء.

وانخفضت أسعار النفط الخام أكثر من 2% عند التسوية أمس الثلاثاء بعدما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوياتها في 9 أشهر في أبريل/نيسان وهو ما أذكى المخاوف من حدوث ركود.

أزمة مصرفية

وأعلن بنك فيرست ريبابليك الأمريكي يوم الاثنين الماضي تراجع ودائعه بأكثر من 100 مليار دولار وهو ما أثار مخاوف من احتمال وقوع أزمة مصرفية.

وأبدى المستثمرون القلق من أن تؤدي زيادات مرتقبة لأسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية تكافح التضخم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة. ويجتمع المركزي الأمريكي يومي الثاني والثالث من مايو/أيار.