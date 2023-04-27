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ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 78 دولاراً للبرميل

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 78 دولاراً للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، خلال التعاملات الصباحية المبكرة اليوم الخميس، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

سعر خام برنت

وجرى تداول خام برنت عند 78.06 دولار للبرميل، بارتفاع 37 سنتاً، أو 0.48 بالمئة.

خام غرب تكساس

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 74.45 دولار للبرميل، بحسب بيانات “رويترز”.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 5.1 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل، متجاوزة بكثير متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.5 مليون برميل.

 

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