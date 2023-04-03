ارتفاع حاد لأسعار النفط بعد إعلان أوبك+

شهدت الأسواق ارتفاعًا حادًّا لأسعار النفط بعد إعلان أوبك+ عن تخفيضات مفاجئة في الإنتاج. وقفزت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بأكثر من 6 دولارات لـ81.69 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار النفط

كما قفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 6 دولارات لـ86.44 دولار للبرميل، وفقًا لـ سي إن بي سي عربية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق والكويت وعُمان والجزائر عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بنحو 1.071 مليون برميل يوميًّا.

ووفقًا لقناة “العربية”، أعلنت روسيا تخفيضًا طوعيًّا في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا حتى نهاية 2023.

خفض إنتاج النفط

وكانت المملكة أعلنت منذ قليل، أنها ستبدأ في تنفيذ تخفيض طوعي في إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مايو المقبل وحتى نهاية 2023م بهدف دعم استقرار أسواق البترول العالمية.

وصرح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة في المملكة، بأن السعودية ستنفذ تخفيضًا طوعيًّا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًّا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.