ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السودان لـ 198

أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم السبت الماضي إلى 198 قتيلاً و1207 مصابين، فيما أفاد الهلال الأحمر السوداني بمواجهة صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع.

انهيار المستشفيات

وقالت نقابة أطباء السودان إن 52 مستشفى من أصل 74 في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة، وإن 9 مستشفيات تعرضت للقصف خلال الاشتباكات.

وقالت اللجنة التمهيدية للنقابة في بيان إن 24 من القتلى المدنيين سقطوا يوم أمس الأربعاء، في حين أُصيب 166 بينهم عدة حالات غير مستقرة.

قتلى وجرحى

وأشار البيان إلى وجود عدد من القتلى والجرحى غير مشمولين في هذا الحصر بسبب صعوبة التنقل والوصول إلى المستشفيات في ظل الوضع الأمني بالبلاد.

وناشد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، الأطراف السودانية الالتزام بالقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في السودان أكبر من قدرة الهيئات الصحية.

ارتفاع عدد المصابين

كما كشف عن أن هجمات عسكرية استهدفت مرافق صحية وسيارات إسعاف، لافتاً إلى أن إحصائيات تتحدث عن أكثر من 3000 مصاب حتى الآن.

وأشار إلى أن عشرات المستشفيات باتت مهددة بالخروج عن الخدمة، موضحًا أن منها ما يواجه نقصًا في الدم والأدوية والمستلزمات الأساسية. وأعلن أن المنظمة تتواصل مع الجهات المعنية دوليًا لتهدئة الوضع، كما تعمل على تجميع المواد الطبية اللازمة لإرسالها.