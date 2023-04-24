ارتفاع خسائر فيليبس إلى 665 مليون يورو

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أعلنت شركة الأجهزة المنزلية الهولندية العملاقة فيليبس إلكترونيكس اليوم وصول صافي خسائرها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 665 مليون يورو مقابل 151 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت خسائر السهم الواحد إلى 0.75 يورو مقابل 0.17 يورو للسهم خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتتضمن نتائج الربع الأول من العام الحالي 575 مليون يورو كمخصصات لتغطية الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالقرار المتوقع في الدعوى القضائية الخاصة باستدعاء أجهزة ريزبيرونيك التي تنتجها الشركة.
وزادت أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 359 مليون يورو بزيادة 8.6 في المائة عن العام الماضي.
كما زادت مبيعات فيليبس 2 في المائة إلى 4.17 مليار يورو مقابل 3.92 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.