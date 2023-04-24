ارتفاع خسائر فيليبس إلى 665 مليون يورو

أعلنت شركة الأجهزة المنزلية الهولندية العملاقة فيليبس إلكترونيكس اليوم وصول صافي خسائرها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 665 مليون يورو مقابل 151 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت خسائر السهم الواحد إلى 0.75 يورو مقابل 0.17 يورو للسهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

نتائج الربع الأول

وتتضمن نتائج الربع الأول من العام الحالي 575 مليون يورو كمخصصات لتغطية الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالقرار المتوقع في الدعوى القضائية الخاصة باستدعاء أجهزة ريزبيرونيك التي تنتجها الشركة.

أرباح التشغيل

وزادت أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 359 مليون يورو بزيادة 8.6 في المائة عن العام الماضي.

كما زادت مبيعات فيليبس 2 في المائة إلى 4.17 مليار يورو مقابل 3.92 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.