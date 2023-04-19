ارتفاع ضحايا أحداث السودان لـ 270 قتيلاً و2600 جريح

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ارتفاع عدد ضحايا أحداث السودان لـ 270 قتيلًا على الأقل، وإصابة أكثر من 2600 منذ اندلاع الاشتباكات.
وتشهد الخرطوم لليوم الخامس على التوالي اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فيما كشفت نقابة أطباء السودان، أمس الثلاثاء، أن 39 مستشفى من أصل 59 في الخرطوم ومحيطها توقفت عن العمل، من بينها 9 مستشفيات تعرضت للقصف و16 تعرضت للإخلاء القسري.
وجاء في تقرير حول وضع المستشفيات، أنه بعد 4 أيام من الاشتباكات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، تعاني 59 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 20 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي، مشيرًا إلى أن بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط.
وأشار إلى أن هذه المستشفيات مهددة بالإغلاق أيضًا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.
وأضاف التقرير أن 5 عربات إسعاف تعرضت للاعتداء من قبل القوات العسكرية، وغيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات.
وكانت وزارة الصحة السودانية أكدت أمس خروج 16 مستشفى في ولاية الخرطوم عن الخدمة، محذرة من انهيار كامل في القطاع الصحي العام والخاص إن استمرت الاشتباكات.