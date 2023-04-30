أولى لقطات ثياب الملك تشارلز في حفل التتويج طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3 خطوات للتسجيل ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات أمطار رعدية وسيول وزخات من البرد على 8 مناطق أجواء باردة ومعتدلة وحارة اليوم بعدة مناطق فضائح طارق السويدان المتحول من السلفية إلى الإخوان رباعية لـ برشلونة ضد ريال بتيس في الدوري الإسباني البطاقة الحمراء تُغيب سالم الدوسري عن مباراة الإياب قائد المنطقة الغربية لـ القائم بالأعمال الإيراني: القيادة وجهت بحسن استقبالكم مدرب أوراوا: سنهاجم الهلال بقوة في مواجهة الإياب
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 239.93 ريال، 63.98 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 219.93 ريال، 58.65 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 209.93 ريال، 55.98 دولار، وعيار 18 وصل إلى 179.94 ريال، 47.99 دولار.