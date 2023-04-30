Icon

أولى لقطات ثياب الملك تشارلز في حفل التتويج Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3 خطوات للتسجيل Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات Icon أمطار رعدية وسيول وزخات من البرد على 8 مناطق Icon أجواء باردة ومعتدلة وحارة اليوم بعدة مناطق Icon فضائح طارق السويدان المتحول من السلفية إلى الإخوان Icon رباعية لـ برشلونة ضد ريال بتيس في الدوري الإسباني Icon البطاقة الحمراء تُغيب سالم الدوسري عن مباراة الإياب Icon قائد المنطقة الغربية لـ القائم بالأعمال الإيراني: القيادة وجهت بحسن استقبالكم Icon مدرب أوراوا: سنهاجم الهلال بقوة في مواجهة الإياب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 239.93 ريال، 63.98 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 219.93 ريال، 58.65 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 209.93 ريال، 55.98 دولار، وعيار 18 وصل إلى 179.94 ريال، 47.99 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من لبنان
العالم

العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من...

العالم
لحظة تعرض منزل ميسي لمحاولة سرقة فاشلة
مشاهير

لحظة تعرض منزل ميسي لمحاولة سرقة فاشلة

مشاهير
أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

السعودية اليوم
درع وخوذة حديدية لحماية عمران خان في باكستان
العالم

درع وخوذة حديدية لحماية عمران خان في...

العالم
نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة
السعودية اليوم

نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة

السعودية اليوم
رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان وولي العهد على إجلاء رعايا بلاده
آخر الاخبار

رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان وولي...

آخر الاخبار
إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف...

السعودية اليوم
نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية تراؤف
السعودية اليوم

نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية...

السعودية اليوم