أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة وتطبيق الأنظمة بحق قائدها ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 210 ريالات لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان هدوء في الخرطوم مع بدء هدنة بوساطة أمريكية سعودية زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا إعلانات وسائل التواصل مليئة بالسلع الرديئة والمعلنين الجشعين توقعات باستمرار أمطار نجران حتى الـ 10 مساءً تعليم تبوك: استئناف الفصل الدراسي الثالث وعودة التوقيت الصيفي أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 240.41 ريال، 64.11 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 220.37 ريال، 58.77 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 210.36 ريال، 56.10 دولار، وعيار 18 وصل إلى 180.31 ريال، 48.08 دولار.