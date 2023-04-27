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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 210 ريالات

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 210 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 240.77 ريال، 64.21 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 220.71 ريال، 58.85 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 210.67 ريال، 56.18 دولار، وعيار 18 وصل إلى 180.58 ريال، 48.15 دولار.

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