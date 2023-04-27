صحفية تحرج بايدن: 70% لا يريدون ترشحك للرئاسة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 210 ريالات أمطار رعدية غزيرة وسيول وزخات من البرد على 8 مناطق أب يغطي مولوده بالكامل بمئات الدولارات ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر برشلونة أمام رايو فاليكانو خاتم ذكي يطمئنك على نبض قلب شريك حياتك فايز العنزي يحتفي بزواج نجله خالد بحضور وزير الشؤون الإسلامية راتب شهر إبريل يودع في حسابات الموظفين فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 240.77 ريال، 64.21 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 220.71 ريال، 58.85 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 210.67 ريال، 56.18 دولار، وعيار 18 وصل إلى 180.58 ريال، 48.15 دولار.