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عيار 24 بـ 241 ريالاً للجرام

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 211 ريالاً

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 211 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 241.37 ريال، 64.37 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 221.26 ريال، 59.00 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 211.20 ريال، 56.32 دولار، وعيار 18 وصل إلى 181.03 ريال، 48.27 دولار.

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