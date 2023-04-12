ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً

روسيا تطلق صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لا يُقهر انهيار واجهة مبنى في بريدة بسبب شدة الرياح هاري يواجه تهديدًا بالترحيل من الولايات المتحدة ترامب: لا شيء سيمنعني من الترشح حتى الإدانة أعظم صور الإنسانية والعطاء والبذل في مملكة الخير شاهد.. البرد والسيل يشق النفود الكبير شمال حائل شباب يمارسون لعبة الكرة الطائرة تحت زخات المطر وادي الدواسر وشرورة الأعلى حرارة اليوم بـ 38 مئوية حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.18 ريال، 64.85 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.92 ريال، 59.44 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.78 ريال، 56.74 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.39 ريال، 48.64 دولار.