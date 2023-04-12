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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.18 ريال، 64.85 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.92 ريال، 59.44 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.78 ريال، 56.74 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.39 ريال، 48.64 دولار.

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