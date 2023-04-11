ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ210 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 240.89 ريال، 64.24 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 220.82 ريال، 58.88 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى سعر 210.78 ريال، 56.21 دولار، وعيار 18 وصل إلى 180.67 ريال، 48.18 دولار.