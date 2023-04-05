ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ213 ريالاً

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.66 ريال، 64.98 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 223.36 ريال، 59.56 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 213.21 ريال، 56.85 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.75 ريال، 48.73 دولار.