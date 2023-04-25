Icon

بريكس تتلقى طلبات انضمام من 19 دولة بينهم السعودية Icon تعليم الباحة: بداية الحصة الأولى 7:00 صباحًا من الغد Icon إغلاق عقبة شعار 4 أشهر لأعمال الصيانة Icon سفير اليابان يشكر المملكة على إجلاء رعايا بلاده من السودان Icon ارتفاع عجز الميزانية في بريطانيا بسبب أسعار الطاقة Icon الدفاع المدني: لا تجازفوا باجتياز الأودية أثناء جريانها Icon أمطار وأتربة مثارة على نجران حتى الـ10 مساءً Icon وول ستريت: ما يحدث في السودان خطأ استراتيجية أمريكا الضعيفة Icon أمطار متوسطة على الشرقية Icon مشاهد لبردية قوية جنوب غرب حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
العالم
حصاد اليوم
بلغت نسبة الاقتراض 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي

ارتفاع عجز الميزانية في بريطانيا بسبب أسعار الطاقة

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
ارتفاع عجز الميزانية في بريطانيا بسبب أسعار الطاقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت بيانات بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن دعم الحكومة لفواتير الطاقة للمنازل والشركات تسبب في زيادة عجز الميزانية للسنة المالية 2022-2023 إلى رابع أعلى مستوى مسجل، إلا أنه جاء أقل من التوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس بما يمثل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 121.1 مليار جنيه في السنة المالية 2021-2022 أو ما يمثل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الشهر الماضي، قال مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تستخدم الحكومة توقعاته، إن الاقتراض في السنة المالية الماضية سيكون 152.4 مليار جنيه أو 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 5.1 % في السنة المالية 2023-2024.

ارتفاع عجز الميزانية في بريطانيا بسبب دعم فواتير الطاقة

 ارتفاع التصخم والركود

وبشكل عام تتفق البيانات مع قراءات أخرى للاقتصاد البريطاني أشارت إلى أداء أفضل قليلًا من المتوقع في الشهور الماضية، رغم أن الصورة الكلية لا تزال تتسم بركود النشاط إلى حد كبير وارتفاع التضخم.

وتعليقا على هذه البيانات، قال وزير الخزانة جيريمي هنت إن بريطانيا اقترضت مبالغ ضخمة لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار الطاقة التي نتجت عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي مارس وحده اقترضت الحكومة 21.5 مليار جنيه (26.9 مليار دولار) وهو ما يزيد بشكل طفيف عن متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز وبلغ 20 مليار دولار.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز، الجمعة، قد رفعت تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من سلبية إلى مستقرة مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي ايه ايه/ايه-1.

ضغوط مستمرة

كما حذرت من المخاطر الناشئة عن الوضع المالي في المملكة المتحدة الذي لا يزال يواجه ضغوطًا مع ارتفاع الدين العام الصافي في إطار أسعار فائدة أعلى وضغوط إنفاق محتملة في ضوء الانتخابات المقبلة، المقررة في يناير 2025 على أبعد تقدير.

وتحذر اس اند بي من أنها قد تخفض درجة بريطانيا إذا كان أداء ميزانيتها أضعف من المتوقع ما يقلل من هامش المناورة للحكومة للرد على الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وقالت إنه على العكس من ذلك، يمكن رفع التصنيف إذا تبين أن أداء المالية العامة أفضل من المتوقع يجعل الدين العام الصافي على مسار تراجعي ثابت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد إعلامية تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والمصداقية
أخبار رئيسية

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد...

أخبار رئيسية
مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز مسجد الحصن الأسفل قبل 271 عامًا
السعودية اليوم

مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز...

السعودية اليوم
قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
العالم

قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير...

العالم
3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سلب ونشل
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث...

أخبار أمنية
إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر
آخر الاخبار

إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر

آخر الاخبار
اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي
آخر الاخبار

اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي

آخر الاخبار
60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك
آخر الاخبار

60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك

آخر الاخبار
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير
السعودية اليوم

مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة...

السعودية اليوم