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استمرار نجاح الخطة التشغيلية

ارتفاع عدد المعتمرين والزائرين إلى 17 مليونًا

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ صباحاً
ارتفاع عدد المعتمرين والزائرين إلى 17 مليونًا
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع عدد المعتمرين والزائرين إلى 17 مليونًا، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد خلال الأيام العشرة الأخيرة في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

نجاح الخطة التشغيلية

يأتي ذلك في ظل استمرار نجاح الخطة التشغيلية الثانية في الحرم المكي، وفقًا لقناة العربية.

من جانب آخر، رصد مراسل العربية تفاصيل الخطة التشغيلية الثانية في الحرم المكي، والخدمات المقدمة للمعتمرين خلال هذه الفترة، منها خدمة سقيا زمزم حيث بلغ عدد اللترات التي قدمت لهم حوالي 25 مليون لتر، إضافة إلى خدمات العربات، وتوفير مداخل ومخارج للمعتمرين.

خطة العشر الأواخر

من جانب آخر، بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مع مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ومساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، ومساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية سلطان بن عاطي القرشي، ومستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد الحرام الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، وعدد من مسؤولي الرئاسة، خطةَ العشر الأواخر من شهر رمضان في المسجد الحرام.

وأكد السديس أهمية توفير جميع الخدمات والمستلزمات اللازمة للمصلين والمعتمرين والزوار خلال هذه المدة المهمة، بالإضافة إلى تنظيم برامج دعوية وتربوية وثقافية، وتقديم مبادرات قيمة تخدم المسلمين من جميع أنحاء العالم.

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