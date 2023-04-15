ارتفاع قتلى الاشتباكات في السودان لـ 9 أشخاص

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ارتفع عدد قتلى الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الفاشر ونيالا إلى 9 أشخاص.
من جانبها، نقلت قناة “العربية”، عن المخابرات السودانية قولها إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أصدر قرارًا بحل قوات الدعم السريع.
يأتي ذلك على خلفية اندلاع اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.
وجاء ذلك بعد حشد قوات الدعم السريع لأفرادها ومركباتها في منطقة مروي شمال السودان؛ لمجابهة حشد آخر لقوات الجيش، وذلك على الرغم من تأكيد البرهان، ودقلو، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.