ارتكب جرائم جنسية بعمر 13 عامًا والمحكمة تُدينه

أدانت محكمة متخصصة في بريطانيا، اليوم الخميس، طفلاً يبلغ من العمر 13 عامًا فقط بارتكاب 7 جرائم جنسية من بينها محاولتا اغتصاب سيدتين.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام بريطانية، فإن الطفل أُدين بارتكاب الجرائم، بعد أن مثل أمام المحكمة المختصة التي استمعت له، وخلصت إلى أنه ارتكب أول هجوم جنسي في 15 ديسمبر 2022، ومن ثم ارتكب 6 جرائم أخرى خلال ثلاثة أيام فقط بين 17 و19 يناير من العام الحالي.

هوية القاصرين

ووفقًا لما ذكرته “العربية”لم تُعلن المحكمة ولا سلطات الادعاء ولا وسائل الإعلام اسم الطفل ولا صورته، لأن القوانين في بريطانيا تمنع الكشف عن هويات القاصرين في مثل هذه الحالات، إلا أن هذه الجرائم وقعت في بلدة “تيلفورد” القريبة من مدينة بيرمنغهام، شمال العاصمة البريطانية لندن.

العقوبة الموجهة

ويواجه الطفل، وهو تلميذ في المدرسة عقوبة السجن نتيجة لإدانته بارتكاب هذه الجرائم، إلا أن المحكمة لم تقرر حتى الآن كم المدة التي سيقضيها خلف القضبان، حيث من المقرر أن يصدر الحكم بحقه في محكمة “شروزبري كراون” في 5 مايو المقبل.

وبحسب تحقيقات الشرطة، فإن بعض الضحايا وصفوا مهاجمهم بأنه كان يرتدي زي المدرسة، كما أقر الصبي بأنه كان حاضرًا في بعض الجرائم، لكنه نفى أي مسؤولية، وزعم أن رجلاً آخر غير معروف كان حاضراً وربما يكون مسؤولاً عن الهجمات.

وقال المحقق كريس هنري بعد الجلسة: “أود أن أشكر الضحايا على شجاعتهن في الإدلاء بشهادتهن أمام المحكمة، وهو ما أدى إلى الحكم اليوم”.

وأضاف: “لحسن الحظ، فإن مثل هذه الهجمات نادرة، ولكن النساء في كل مكان يمكنهن الاطمئنان إلى حقيقة أننا لن نتردد في التحرك عندما يفعلن ذلك”.