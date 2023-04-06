Icon

الزكاة تدعو الأفراد لإخراج زكاتهم عبر تطبيق زكاتي Icon العيش في المدن لـ 3 سنوات يهدد بمرض قاتل Icon أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن Icon الشيخ العيسى: حقوق المرأة ركيزة أساسية في التشريع الإسلامي Icon ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ Icon برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني Icon التعليم تعلن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية Icon قصف صاروخي من لبنان والرد بمدفعية إسرائيلية Icon منفذ جديدة عرعر الحدودي يتأهب لافتتاح صالة الحجاج الجديدة Icon البرهان عازم على استكمال العملية السياسية رغم تأجيل الاتفاق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
من بينها محاولتا اغتصاب سيدتين

ارتكب جرائم جنسية بعمر 13 عامًا والمحكمة تُدينه

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
ارتكب جرائم جنسية بعمر 13 عامًا والمحكمة تُدينه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدانت محكمة متخصصة في بريطانيا، اليوم الخميس، طفلاً يبلغ من العمر 13 عامًا فقط بارتكاب 7 جرائم جنسية من بينها محاولتا اغتصاب سيدتين.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام بريطانية، فإن الطفل أُدين بارتكاب الجرائم، بعد أن مثل أمام المحكمة المختصة التي استمعت له، وخلصت إلى أنه ارتكب أول هجوم جنسي في 15 ديسمبر 2022، ومن ثم ارتكب 6 جرائم أخرى خلال ثلاثة أيام فقط بين 17 و19 يناير من العام الحالي.

هوية القاصرين

ووفقًا لما ذكرته “العربية”لم تُعلن المحكمة ولا سلطات الادعاء ولا وسائل الإعلام اسم الطفل ولا صورته، لأن القوانين في بريطانيا تمنع الكشف عن هويات القاصرين في مثل هذه الحالات، إلا أن هذه الجرائم وقعت في بلدة “تيلفورد” القريبة من مدينة بيرمنغهام، شمال العاصمة البريطانية لندن.

العقوبة الموجهة

ويواجه الطفل، وهو تلميذ في المدرسة عقوبة السجن نتيجة لإدانته بارتكاب هذه الجرائم، إلا أن المحكمة لم تقرر حتى الآن كم المدة التي سيقضيها خلف القضبان، حيث من المقرر أن يصدر الحكم بحقه في محكمة “شروزبري كراون” في 5 مايو المقبل.

وبحسب تحقيقات الشرطة، فإن بعض الضحايا وصفوا مهاجمهم بأنه كان يرتدي زي المدرسة، كما أقر الصبي بأنه كان حاضرًا في بعض الجرائم، لكنه نفى أي مسؤولية، وزعم أن رجلاً آخر غير معروف كان حاضراً وربما يكون مسؤولاً عن الهجمات.

وقال المحقق كريس هنري بعد الجلسة: “أود أن أشكر الضحايا على شجاعتهن في الإدلاء بشهادتهن أمام المحكمة، وهو ما أدى إلى الحكم اليوم”.

وأضاف: “لحسن الحظ، فإن مثل هذه الهجمات نادرة، ولكن النساء في كل مكان يمكنهن الاطمئنان إلى حقيقة أننا لن نتردد في التحرك عندما يفعلن ذلك”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم...

أخبار أمنية
إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

أخبار أمنية
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن
السعودية اليوم

اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر...

السعودية اليوم
سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا
السعودية اليوم

سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند
الرياضة

بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

الرياضة
استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره
غرائب

استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره

غرائب
دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
السعودية اليوم

دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد...

السعودية اليوم