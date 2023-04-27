استئصال كيس وزنه 100 كجم من مريضة بولندية

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تمكن فريق من الأطباء في بولندا من استئصال كيس على المبيض لإحدى المريضات، وزنه حوالي مائة كيلو جرام.
وقال المستشفى الطبي الجامعي في مدينة جيشوف الواقعة بجنوب شرق بولندا، اليوم الخميس: إن تجويفًا ممتلئًا بالسوائل قد تكوّن على مبيض سيدة تبلغ من العمر 24 عامًا.
وأفادت الدكتورة آنا بوجاتشيك بقسم أمراض النساء، بأن “الورم الذي تم استئصاله، بلغ قطره حوالي متر واحد”.
وبحسب المستشفى، ذهبت السيدة للعيادة قبل أسبوع، وكان وزنها 182 كيلو جرامًا وطولها 58ر1 متر.
وكان من الصعب للغاية إجراء فحوصات على المريضة؛ نظرًا لعدم ملاءمتها لجهاز الأشعة المقطعية بسبب محيط بطنها الضخم.
وذكر توماس كلوتس، رئيس قسم أمراض النساء، إننا “كفريق أطباء، كنا نعرف فقط تقريبًا ما كنا نتعامل معه”. وخلال العملية، سحب الأطباء حوالي مائة لتر من السوائل، وبعد ذلك تم استئصال الكيس.
ولم يرصد الأطباء أي تغييرات مرضية في الحوض أو البطن. وقالت المريضة: إنها لم تجرؤ من قبل على التوجه إلى العيادة لخوفها الشديد.