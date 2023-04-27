Icon

البيت الأبيض: شركاؤنا بالسعودية ساعدونا بإجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان Icon ثنائية حمدالله تُهدي الاتحاد فوزًا صعبًا أمام الشباب Icon كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية Icon ألوان قوس قزح تزين سماء الباحة Icon القيم الضغطية وراء هبوب الرياح المغبرة Icon استئصال كيس وزنه 100 كجم من مريضة بولندية Icon جوانكا يُحرز هدف التعادل لـ الشباب من ركلة جزاء Icon وفاة بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود Icon مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك الدرة Icon جماهير الشباب تنتقد أداء خالد الغامدي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
بلغ قطره حوالي متر واحد

استئصال كيس وزنه 100 كجم من مريضة بولندية

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
استئصال كيس وزنه 100 كجم من مريضة بولندية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكن فريق من الأطباء في بولندا من استئصال كيس على المبيض لإحدى المريضات، وزنه حوالي مائة كيلو جرام.

عمرها 24 عامًا

وقال المستشفى الطبي الجامعي في مدينة جيشوف الواقعة بجنوب شرق بولندا، اليوم الخميس: إن تجويفًا ممتلئًا بالسوائل قد تكوّن على مبيض سيدة تبلغ من العمر 24 عامًا.

وأفادت الدكتورة آنا بوجاتشيك بقسم أمراض النساء، بأن “الورم الذي تم استئصاله، بلغ قطره حوالي متر واحد”.

وبحسب المستشفى، ذهبت السيدة للعيادة قبل أسبوع، وكان وزنها 182 كيلو جرامًا وطولها 58ر1 متر.

وكان من الصعب للغاية إجراء فحوصات على المريضة؛ نظرًا لعدم ملاءمتها لجهاز الأشعة المقطعية بسبب محيط بطنها الضخم.

100 لتر سوائل

وذكر توماس كلوتس، رئيس قسم أمراض النساء، إننا “كفريق أطباء، كنا نعرف فقط تقريبًا ما كنا نتعامل معه”. وخلال العملية، سحب الأطباء حوالي مائة لتر من السوائل، وبعد ذلك تم استئصال الكيس.

ولم يرصد الأطباء أي تغييرات مرضية في الحوض أو البطن. وقالت المريضة: إنها لم تجرؤ من قبل على التوجه إلى العيادة لخوفها الشديد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين
السعودية اليوم

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء...

السعودية اليوم
أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني من “سكة سفر” على MBC1 وشاهد
السعودية اليوم

أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني...

السعودية اليوم
أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت
غرائب

أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت

غرائب
حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا وبيلاروسيا
تقارير

حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا...

تقارير
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف
فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف
الرياضة

فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا...

الرياضة
رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار
الرياضة

رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار

الرياضة
مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة 24 رمضان
السعودية اليوم

مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة...

السعودية اليوم