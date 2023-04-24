استئناف الفصل الدراس الثالث بمدارس الرياض بالتوقيت الصيفي

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يستأنف أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع مراحلها التعليمية، صباح الأربعاء المقبل 6 شوال الموافق 26 إبريل، الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1444هـ، بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.
وقال عبدالسلام إبراهيم الثميري المتحدث الرسمي لتعليم الرياض: يواصل أبناؤنا الطلاب والطالبات استكمال الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيعاود العمل بالدوام الصيفي، لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا، فيما ستكون الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحًا من يوم الأربعاء المقبل 6 شوال الجاري الموافق 26 إبريل إلى نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 22 يونيو، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والتميز لمواصلة رحلتهم التعليمية.