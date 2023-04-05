Icon

ثاني أكبر بنوك روسيا يخسر 7.7 مليارات دولار في 2022 Icon استثمارات ضخمة لـ السعودية لتصبح مركزًا عالميًا لألعاب الفيديو Icon تعليق عمران خان بشأن اقتحام المسجد الأقصى في رمضان Icon ماكرون: الصين لها دور في السلام بأوكرانيا Icon معاناة بايرن ميونخ مستمرة في كأس ألمانيا Icon وصول أول رحلة معتمرين من أربيل إلى مطار جدة Icon مزاد علني لبيع 58 أرضًا تجارية وسكنية بمواقع مميزة بالرياض Icon الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بالدوري المصري Icon ترتيب هدافي الدوري السعودي يُحفز رونالدو Icon شركة النهدي الطبيّة تعلن عن وظائف شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
حصاد اليوم
تمتلك إمكانات تمكنها من تحقيق ذلك الهدف

استثمارات ضخمة لـ السعودية لتصبح مركزًا عالميًا لألعاب الفيديو

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
استثمارات ضخمة لـ السعودية لتصبح مركزًا عالميًا لألعاب الفيديو
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قالت وكالة بلومبيرغ إن السعودية تملك إمكانات ضخمة تمكنها من أن تكون محورًا عالميًا في مجال صناعة ألعاب الفيديو، ويأتي ذلك كجزء من استراتيجيتها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وتابع التقرير: تريد المملكة، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، أن تصبح لاعبًا كبيرًا في سوق الألعاب العالمي البالغ قيمته 184 مليار دولار، وبعد التركيز في البداية على صناعة الرياضات الإلكترونية، تتطلع الشركة الفرعية للصندوق، سافي جيمز جروب Savvy Games Group، إلى تطوير ونشر والحصول على ألعاب من الدرجة الأولى ودعم صناعة الألعاب في الرياض.

استثمارات ضخمة لـ السعودية لتصبح مركزًا عالميًا لألعاب الفيديو

خطط طموحة

قال بريان وارد الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع بلومبيرغ: ما نقوم به هذا العام هو التركيز بشكل أكبر على نشر الألعاب وتطويرها، لدينا خطط طموحة في سوق مزدحمة، وفي الوقت الذي يقوم فيه اللاعبون القدامى مثل Electronic Arts Inc بتسريح الموظفين، يقدم الصندوق استثمارات بمليارات الدولارات في شركات ألعاب مثل Nintendo Co. و Tencent Holdings Ltd. و Activision Blizzard Inc.

ولفتت بلومبيرغ إلى أنه في سبيل هذه الاستثمارات الضخمة، يضع صندوق الاستثمارات 38 مليار دولار لتطوير إمكانات المملكة.

تحفيز الشركات العالمية للقدوم إلى السعودية

وقال وارد الذي عمل كمدير تنفيذي سابق في Electronic Arts و Activision و Microsoft Corp: نريد حاليًا مساعدة الشركاء والشركات الأخرى على القدوم إلى السعودية واختيار الرياض على مكان آخر لتأسيس عمل نشر أو توزيع لخدمة المنطقة.

ويُذكر أنه في عام 2022، حققت Savvy نجاحًا كبيرًا في عالم الألعاب التنافسي بعد الاستحواذ على ESL، وهي شركة دورات الرياضات الإلكترونية، ودمجها مع منصة الألعاب Faceit كجزء من صفقة مجمعة بقيمة 1.5 مليار دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم