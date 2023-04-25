استدعاء 203 إطارات تحمل رمز تاريخ غير صحيح

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 203 إطارات CROSSLEADE، موضحة أن تكون فترة البيع خلال الفترة 29 ديسمبر 2022 إلى 07 مارس 2023.

خطر وقوع حادث

ولفتت الوزارة إلى أن الإطارات تحمل رمز تاريخ غير صحيح، مما يؤدي إلى صعوبة تحديد عمر الإطار ويزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

استبدال الإطارات مجانًا

وأوضحت الوزارة أن الإجراء هو التواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات المشمولة مجانًا.