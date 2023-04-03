استدعاء 34 منعّم أقمشة لاحتمالية وجود شوائب كيمائية مسرطنة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 34 منعّم أقمشة (THE LAUNDRESS) سنة الإنتاج 2018-2022م، وذلك لاحتمالية وجود شوائب كيميائية من مادة أكسيد الايثيلين المسرطنة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه الشوائب الكيميائية المسرطنة، قد تتسبب في مخاطر صحية حال التعرض لها بشكل مباشر على المدى الطويل.

الإجراء المتبع

ودعت الوزارة المستخدمين إلى التوقف فوراً عن استخدام المنتج المشمول والتواصل مع الشركة للتحقق واسترداد كامل مبلغ الشراء، منوهة بضرورة التخلص من المنتج عن طريق إغلاقه بإحكام ووضعه في سلة المهملات.