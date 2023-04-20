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أسعار الإيجار اليومي ما بين 1800 إلى 3000 ريال

استراحات الرياض بإشغال 100 % في العيد

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ صباحاً
استراحات الرياض بإشغال 100 % في العيد
المواطن - واس

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تشكل الاستراحات خيارا مناسباً لأهالي الرياض منذ عقود لإقامة اجتماعات المعايدة على مستوى الأسر والأقارب وكذلك الأصدقاء، يدفعهم إلى ذلك تباعد المساكن على خارطة العاصمة الجغرافية المقدرة بنحو 3,115 كم2، إلى جانب ما يقدم في هذه المضافات من خدمات انعكست في السنوات الأخيرة على مستوى الخدمة والنوعية.

قوائم الطلب

وسجلت قوائم الطلب على الاستراحات خلال أيام عيد الفطر المبارك معدل إشغالٍ بنسبة 100 %، وارتفاعاً في أسعار الإيجارات مقارنة بالفترة السابقة.

أسعار الإيجار

وفي جولة لـ “واس” على عدد من المواقع شمال الرياض، تراوحت أسعار الإيجار اليومي للاستراحات والشاليهات خلال فترة العيد ما بين 1800 إلى 3000 ريال فيما تتفاوت أسعار القاعات من 10 آلاف إلى 13 آلف ريال، ويعود ذلك إلى حجم المساحة وتنوع المرافق والمساحات الخضراء والملاعب الرياضية والألعاب الأطفال إلى جانب خدمات الضيافة وتوصيل الولائم وغيرها.


وتزامناً مع تزايد الطلب على الاستراحات والشاليهات في الرياض، يؤكد العديد من الملاّك حرصهم على تجهيز المواقع لاستقبال الزائرين، من خلال إعادة تأثيث الاستراحات وتزويدها بالمتطلبات التي يبحث عنها قاصديها كألعاب الأطفال، وتنظيف وتعقيم أحواض السباحة، مع الحرص على توفر أدوات السلامة في كل قسمٍ من أقسام الاستراحة.

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