استشاري أمراض معدية: ابتعدوا عن الزحام واستكملوا جرعات لقاح كورونا

حث استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، الجميع على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، مع ارتداء الكمامة وإكمال جرعات لقاح فيروس كورونا.

البعد عن الزحام

وقال الشهري في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إنه من المهم البعد عن الزحام بقدر المستطاع خاصة الفئات ذات الخطورة العالية، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة خاصة في وقت الذروة أو عند مقابلة أشخاص من المحتمل أن يكون لديهم أمراض أو أعراض.

كما نبه إلى ضرورة الاهتمام بالعناية الشخصية واستكمال التحصين، مشيرًا إلى أن المستشفيات تشهد استقبال من لم يحصلوا على التطعيمات وهم الأكثر لدخول المستشفى والانتقال للعناية المركزة.

استكمال التحصين

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق، ضرورة استكمال التحصين (الجرعة التنشيطية) للمواطن والمقيم من مختلف الأعمار؛ للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة توفر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا كوفيد 19 للراغبين في الحصول عليها لمن أمضى شهرين فأكثر من تلقى الجرعة السابقة، وذلك من العمر 12 عامًا فأكثر، مشيرة إلى سهولة الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”، مبينة الفئات المستهدفة للجرعة التنشيطية، وهم كبار السن، ذوو الأمراض المناعية والأمراض المزمنة، والفئات ذات الخطورة العالية، إضافة إلى العاملين في بيئات العمل التي تزيد من فرصة الإصابة في الفيروس أو انتشاره، والأفراد الذين مضى على تلقيهم الجرعة السابقة شهران فأكثر.